Если директор живет за границей, его зарплата все равно считается доходом от источника в РФ

Если работник (не дистанционщик) находится за границей, то выплаты в его адрес считаются от источников не в РФ. То есть работодатель не будет налоговым агентом по НДФЛ.
Но доходы в виде вознаграждения директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) – это доходы от источника в РФ. Даже если сам директор живет за границей.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.03.2024 № 03-04-06/21173.
Если директор – нерезидент РФ, то ставка НДФЛ будет 30%.
Аналогичные разъяснения Минфин дает в письме от 15.04.2024 № 03-04-05/34929.
При этом зарплата дистанционных сотрудников тоже считается доходом от источника в РФ, но облагается по ставке НДФЛ 13% и 15%, даже если они нерезиденты и живут за границей. Речь идет о трудовых договорах, которые заключены по нормам главы 49.1 ТК.
Подробнее о том, с каких доходов и по каким ставкам будет рассчитываться НДФЛ в 2025 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части НДФЛ и зарплаты. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
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