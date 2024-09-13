Если директор живет за границей, его зарплата все равно считается доходом от источника в РФ

Порядок обложения НДФЛ выплат в адрес заграничных работников зависит от источника дохода. Если источник в РФ, то будет НДФЛ, если источник не в России, НДФЛ не будет. К разным выплатам применяют разные правила.

Если работник (не дистанционщик) находится за границей, то выплаты в его адрес считаются от источников не в РФ. То есть работодатель не будет налоговым агентом по НДФЛ.

Но доходы в виде вознаграждения директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) – это доходы от источника в РФ. Даже если сам директор живет за границей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.03.2024 № 03-04-06/21173.

Если директор – нерезидент РФ, то ставка НДФЛ будет 30%.

Аналогичные разъяснения Минфин дает в письме от 15.04.2024 № 03-04-05/34929.

При этом зарплата дистанционных сотрудников тоже считается доходом от источника в РФ, но облагается по ставке НДФЛ 13% и 15%, даже если они нерезиденты и живут за границей. Речь идет о трудовых договорах, которые заключены по нормам главы 49.1 ТК.