Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

В преддверии заседания совета директоров Центрального банка ведущие банки объявляют о повышении ставок по вкладам.

Совет директоров Банка России встретится 13 сентября. Ранее в Центробанке высказывали предположение о возможном увеличении ключевой ставки с текущих 18%.

Перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке ведущие российские банки уже повышают ставки по вкладам.

Так, Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых. Но это предложение доступно при соблюдении условий: вклад должен быть открыт на три года с выплатой процентов в конце срока.

ВТБ увеличил доходность по долгосрочным рублевым депозитам. Максимальная ставка по двухлетним вкладам теперь 20% годовых. Вклад доступен клиентам, которые переведут деньги из других банков.

Альфа-банк с 1 сентября увеличил ставки по трехлетним вкладам до 21% годовых для новых клиентов.

В Газпромбанке ставка по вкладам на полгода составляет 21%. Аналогичная ставка действует и по трехлетним вкладам в Совкомбанке.