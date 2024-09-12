Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Совет директоров Банка России встретится 13 сентября. Ранее в Центробанке высказывали предположение о возможном увеличении ключевой ставки с текущих 18%.
Перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке ведущие российские банки уже повышают ставки по вкладам.
Так, Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых. Но это предложение доступно при соблюдении условий: вклад должен быть открыт на три года с выплатой процентов в конце срока.
ВТБ увеличил доходность по долгосрочным рублевым депозитам. Максимальная ставка по двухлетним вкладам теперь 20% годовых. Вклад доступен клиентам, которые переведут деньги из других банков.
Альфа-банк с 1 сентября увеличил ставки по трехлетним вкладам до 21% годовых для новых клиентов.
В Газпромбанке ставка по вкладам на полгода составляет 21%. Аналогичная ставка действует и по трехлетним вкладам в Совкомбанке.
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