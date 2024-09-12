Совместить командировку и отпуск можно, но вернуться за счет работодателя не получится

Минфин разъяснил, можно ли работнику отправиться в командировку, остаться на отпуск, а затем вернуться за счет работодателя.

В письме от 23.07.2024 № 03-04-06/68750 министерство указало, что по НК командировочные расходы работника не включают в доход, подлежащий обложению НДФЛ. В этот доход входят лишь фактически понесенные и документально подтвержденные целевые расходы — такие как проезд до места назначения и обратно, а также проезд в аэропорт или на вокзал.

Согласно ТК, служебная командировка подразумевает поездку работника по распоряжению работодателя для выполнения служебного поручения вне основного места работы на определенный срок.

День выезда, день возвращения и дни нахождения в пути считаются днями командировки. Срок пребывания в командировке определяется по представленным проездным документам. Он относится к рабочему времени и включается в срок командировки.

Минфин подчеркивает, что срок, указанный в приказе о направлении в командировку, должен соответствовать фактическому сроку. Поэтому вернуться за счет работодателя нельзя, так как для компенсации расходов на обратный путь у работодателя не будет оснований.