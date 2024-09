Россия не раскрывает количество стран с автоматическим обменом финансовой информацией. Это уникально

Россия стала единственной страной, которая не сообщила информацию о числе стран, с которыми она обменивалась финансовой информацией в 2022 году (за 2021 год) и 2023 году (за 2022-й) в рамках автоматического обмена информацией.

Про это говорится в ежегодном докладе ОЭСР, опубликованном 29 ноября 2023 года. Он называется Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information.

Россия присоединилась к автоматическому обмену информацией по финансовым счетам с 1 января 2018 года и тогда же начала делиться информацией с налоговыми органами других стран. По данным ОЭСР, в 2018 году обмен у России был налажен с 50 другими государствами, к 2020 году их число выросло до 69.