При торговле квартирами ИП не будет платить НДС в 2025 году

Предприниматели, которые занимаются флиппингом, с 2025 года не будут платить НДС, даже если их доход превысит 60 млн рублей.

В ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Сергей Верещагин сообщил, что ИП на УСН, которые занимаются флиппингом — перепродажей жилой недвижимости, не будут с 2025 года платить НДС. Даже если их доход превысит 60 млн рублей в год.

«Из зала задали вопрос — будет ли ИП, который занимается торговлей жилой недвижимостью (квартирами), применяющий УСН, платить НДС с 2025 года при превышении дохода 60 млн рублей? Отвечаю — не будет. Продажа жилой недвижимости освобождена от обложения НДС согласно подпункту 22 пункта 3 статьи 149 НК. Даже если ИП будет применять ОСНО, он не будет плательщиком НДС в этом случае», — сказал Верещагин.

Конференция «Клерка» идет в прямом эфире. Присоединяйтесь к трансляции прямо сейчас!