Защитить бизнес от налоговых доначислений поможет проверка контрагентов

У компании должен быть внутренний регламент проверки контрагентов, а в договоре с партнерами стоит включить налоговую оговорку.

Ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг» ЦФУ ГРУПП Анастасия Филиппова на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала о том, как проявить должную осмотрительность при выборе контрагентов.

Сотрудники ФНС ужесточают контроль за бизнесом на УСН и компаниями, в работе которых есть признаки незаконного дробления и разрывы по НДС.

Чтобы защитить бизнес от доначислений по НДС, нужно доказать должную осмотрительность при выборе контрагентов. Для этого следует приготовить следующие документы:

внутренний регламент проверки контрагентов;

досье на контрагента;

договор с контрагентом (без признаков фиктивности, с подлинными подписями);

первичную документация (с подлинными подписями, соответствующими обычаям делового оборота).

Также в договорах с партнерами должна быть налоговая оговорка.

Если представителей компании вызвали в налоговую инспекцию, то лучше явиться по уведомлению. До этого момента нужно подготовить все либо часть из требуемых документов и информации, проанализировать ситуацию и возможные вопросы, подготовиться к ним.

Внимательно слушайте мнение инспекторов, и уточните, чем вызван интерес к вашей компании, какие доказательства «недобросовестности» вашей компании и признаки недобросовестности контрагента есть у инспекторов. Только после этого можно пояснять содержание и аспекты операций с контрагентами.

Не следует на рабочих совещаниях подтверждать готовность подать уточненные декларации и доплатить НДС. Правильнее – сообщить им, что вы их услышали и готовы в ближайшее время подумать.

Следующий шаг — проанализировать результаты «комиссии» и сделать выводы, есть ли основания для добровольного уточнения налоговых обязательств по НДС. Необходимо понять, действительно ли есть налоговые риски, принять наиболее правильное для компании решение.

Если оснований для «уточнений» налоговых обязательств нет – подготовить и направить в инспекцию письменные возражения на протокол «заседания рабочей группы».