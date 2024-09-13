Wildberries подает иск к компании Владислава Бакальчука на 27 млрд рублей

Маркетплейс требует от компании «ВБ Девелопмент» вернуть «условный» долг по неотработанным авансам.

Объединенная компания Wildberries и Russ подает судебный иск к компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука, которая не выполнила обязательства по 60 договорам и задолжала маркетплейсу 27 млрд рублей.

Wildberries перевел «ВБ Девелопмент» авансовые платежи и не получил в ответ документы, подтверждающие оказание услуг и выполнение работ. Маркетплейс требует предоставить документы или вернуть полученные средства в течение пяти рабочих дней. Об этом пишет РБК.

«Если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены в добровольном порядке, мы уже подготовили соответствующие исковые документы для того, чтобы вернуть деньги в компанию», — сказали в Wildberries.

«ВБ Девелопмент» занимается строительством складских помещений, ее единственный учредитель — супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук.

«Как только будут подписаны акты о принятии очередного этапа надлежаще выполненных работ, этот долг исчезнет. Это повсеместная практика в строительной сфере», — сообщил Бакальчук.

23 июля 2024 года основатель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом. 12 сентября прошло первое судебное заседание по бракоразводному процессу.

Недавно мы писали, что Wildberries и Russ учредили совместную компанию ООО «РВБ».