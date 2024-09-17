Для УК и ТСЖ в 2025 году не будет исключения для НДС на УСН, но все льготы останутся

Но никаких исключений в законе для таких организаций нет. Зато есть освобождение от НДС при доходе менее 60 млн рублей.
Если доход более 60 млн, то НДС будет.
Для УК, ТСЖ, ЖСК есть право на освобождение от НДС по ряду операций. Эта льгота сейчас применяется при ОСНО. Сохранится она и при УСН.
В частности, нет НДС при реализации коммунальных услуг при условии их приобретения у организаций коммунального комплекса, поставщиков электроэнергии, газоснабжающих организаций и т. д.
Кроме того, у УК, ТСЖ, ЖСК нет НДС на работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, если такие работы выполняют сторонние компании и ИП.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.07.2024 № 03-07-11/68261.
Ранее мы рассказывали, что все льготы по НДС из статьи 149 НК можно будет применять на УСН.
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