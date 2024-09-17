Поменяют форму декларации по НДС для электронных услуг иностранных компаний

Будет новая форма декларации по НДС по операциям по реализации иностранными налогоплательщиками услуг в электронной форме, товаров посредством электронных торговых площадок.

Проект опубликован на федеральном портале.

В декларацию добавили два новых раздела – 4 и 5. Они касаются торговлю через интернет-площадки.

Напомним, с 1 июля 2024 года при реализации товаров продавцом из ЕАЭС через электронную торговую площадку местом реализации признается территория РФ, если товар в момент получения покупателем-физлицом находился в РФ. Ставка налога 16,67%.

Встать на учет в ФНС должны такие инофирмы:

иностранные продавцы из стран ЕАЭС, продающие товары физлицам в РФ через собственные интернет-магазины;

иностранные маркетплейсы из стран ЕАЭС, через которые продаются товары физлицам в РФ.

Заявление о постановке на учет подается через сервис ФНС «НДС-офис интернет-компании».