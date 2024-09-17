При продаже унаследованной квартиры через 3 года не надо сдавать декларацию 3-НДФЛ

В общем случае минимальный срок владения квартирой для целей НДФЛ с ее продажи – 5 лет. В случае наследства – 3 года.

Если квартира досталась по наследству, срок владения начинает идти не с даты госрегистрации права собственности, а с даты смерти наследодателя. Эта норма работает и в том случае, когда наследство получено через суд.

Если с даты смерти прошло 3 года, то при продаже квартиры не будет НДФЛ. И в таком случае не надо сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-04-05/68980.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.