При продаже унаследованной квартиры через 3 года не надо сдавать декларацию 3-НДФЛ

Если квартира досталась по наследству, срок владения начинает идти не с даты госрегистрации права собственности, а с даты смерти наследодателя. Эта норма работает и в том случае, когда наследство получено через суд.
Если с даты смерти прошло 3 года, то при продаже квартиры не будет НДФЛ. И в таком случае не надо сдавать декларацию 3-НДФЛ.
Об этом сообщает Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-04-05/68980.
Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.
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