На УСН с НДС 5% в 2025 году будут декларация по НДС, счета-фактуры и НДС в кассовых чеках

Ответы на вопросы ИП дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Если ИП хочет выбрать ставку НДС 5%, он просто начинает облагать свои услуги по этой ставке и потом сдает декларацию с этой ставкой. Никакие заявления предварительно сдавать в ИФНС не надо.
При этом покупателям надо выставлять счета-фактуры.
Но если это розница, то вместо счетов-фактур будут показания контрольных лент ККТ. При расчетах безналом с физлицами можно регистрировать в книге продаж сводный счет-фактуру.
При расчетах по ККТ в чеке должна быть указана ставка НДС 5%.
Ежеквартально надо будет сдавать декларацию по НДС — причем только электронно по ТКС.
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