На УСН с НДС 5% в 2025 году будут декларация по НДС, счета-фактуры и НДС в кассовых чеках

Если доход ИП на УСН за 2024 год превысит 60 млн рублей, то в 2025 году он станет плательщиком НДС, но может выбрать ставку 5% без вычетов или 20% с вычетами.

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Если ИП хочет выбрать ставку НДС 5%, он просто начинает облагать свои услуги по этой ставке и потом сдает декларацию с этой ставкой. Никакие заявления предварительно сдавать в ИФНС не надо.

При этом покупателям надо выставлять счета-фактуры.

Но если это розница, то вместо счетов-фактур будут показания контрольных лент ККТ. При расчетах безналом с физлицами можно регистрировать в книге продаж сводный счет-фактуру.

При расчетах по ККТ в чеке должна быть указана ставка НДС 5%.

Ежеквартально надо будет сдавать декларацию по НДС — причем только электронно по ТКС.

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