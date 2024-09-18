С 2025 года СФР станет по-новому оказывать бесплатную помощь застрахованным

Минюст зарегистрировал приказ Минтруда от 09.08.2024 № 395н, который заменит действующий пока регламент 2023 года.
Помощь заключается в составлении юридических документов (заявлений, жалоб, ходатайств и др.) и представлении интересов заявителя в судах.
Она охватывает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ним — если нельзя установить место нахождения страхователя (работодателя) или он прекратил свою деятельность.
В рамках оказания помощи будут использовать единую цифровую платформу в социальной сфере.
Минтруд установил перечень документов, прилагаемых к заявлению об оказании Соцфондом бесплатной помощи, порядок и сроки рассмотрения документов, порядок уведомления заявителя и др.
Рекомендованный образец заявления приведен в приложении к регламенту.
Новый порядок начнет действовать с 1 января 2025 года.
Кстати, СФР присвоит работодателям новые регномера.
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