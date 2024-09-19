Арендные платежи можно не включать в налоговый расчет доходов иностранных организаций

Доходы от сдачи в аренду имущества за пределами РФ считаются полученными от сделок по внешнеторговым операциям. Это значит, что их можно не отражать в налоговом расчете.

ФНС в письме от 18.07.2024 № СД-4-3/8195@ объяснила, нужно ли отражать в налоговом расчете сумм доходов иностранных компаний сведения об арендных платежах, которые фирма получала от сдачи в аренду имущества за пределами РФ.

Такие доходы признают полученными от сделок по внешнеторговым операциям, а значит в отношении них не выполняются условия п. 1 ст. 309 НК. Арендные платежи за пределами РФ могут не отражаться в налоговом расчете.

Доходы, которые иностранная организация получает от источников в РФ, подлежат отражению в налоговом расчете российской компании, даже если такие доходы не облагаются налогом.

Но арендная плата за зарубежное имущество — это доход от источников НЕ в РФ. В налоговый расчет такие выплаты не включают.