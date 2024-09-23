Суточные сверх нормы облагаются НДФЛ

При командировке по России лимит – 700 рублей.
Фактический размер суточных может быть больше. Его прописывают в локальном нормативном акте компании.
Но все, что свыше 700 рублей, облагается НДФЛ.
Об этом напоминает Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-04-05/26776.
Пример
Сотрудник направлен в командировку на 5 дней, суточные выплачены по 2 000 рублей в день.
НДФЛ = (2 000 х 5 – 700 х 5) х 13% = 845 руб.
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