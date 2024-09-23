Суточные сверх нормы облагаются НДФЛ

Для служебной командировки есть лимит суточных, которые не облагаются НДФЛ.

При командировке по России лимит – 700 рублей.

Фактический размер суточных может быть больше. Его прописывают в локальном нормативном акте компании.

Но все, что свыше 700 рублей, облагается НДФЛ.

Об этом напоминает Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-04-05/26776.

Пример Сотрудник направлен в командировку на 5 дней, суточные выплачены по 2 000 рублей в день. НДФЛ = (2 000 х 5 – 700 х 5) х 13% = 845 руб.