Депутаты запретят обещать полное освобождение от долгов в рекламе

«Раздолжнители» ведут агрессивные рекламные кампании, которые вводят население в заблуждение, обещая избавить должников от обязательств. С этим Госдума намерена бороться.

В Госдуму внесли законопроект о регулировании рекламы услуг, связанных с банкротством и снижением размера задолженности.

Организации-«раздолжнители» под видом помощи с выплатой долгов организации вводят население в заблуждение, не говорят о последствиях банкротства. Обычно такие действия сопровождаются агрессивными рекламными кампаниями, где клиентам обещают полностью расстаться с долгами.

Под действием недостоверной рекламы должники попадают в более тяжелую финансовую ситуацию и тратят дополнительные деньги на услуги посредников. Тогда как законом предусмотрены бесплатные способы смягчить долговую нагрузку, получить кредитные каникулы и обратиться за внесудебным банкротством.

«Законопроектом предусматривается запрет на размещение в рекламе гарантий освобождения гражданина от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей и обязанность указывать в рекламе последствия процедуры банкротства и информировать о возможности проведения процедуры банкротства бесплатно», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, новшества вступят в силу с 1 марта 2025 года.