Таксисты не смогут поднимать цену в плохую погоду

Во время природных катаклизмов и ЧС пассажиры смогут уезжать из опасных регионов по приемлемой цене. Водители такси смогут не тратить средства на оклейку автомобиля, так как депутаты планируют отметить единый цвет такси.

В Госдуму внесут пакет поправок в закон о такси. Депутаты планируют запретить необоснованное повышение цен во время чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов. Кроме того, водителям разрешат работать на автомобилях любого цвета, но только с фонарем на крыше.

Закон о такси вступил в силу 1 сентября 2023 года, и сейчас выяснилось, что эти нормы слишком сложно выполнить. Например, водителей обязали менять цвет машин, регистрировать их в реестре Минтранса или региональных властей. Информация из реестров снижает стоимость автомобиля при его продаже.

В ответ на ужесточение правил таксисты начали повышать стоимость услуг. Чтобы этого не допустить, депутаты рассмотрят поправки в текст закона. Об этом пишут «Известия».

«На рынке не должно быть злоупотреблений, манипуляций и завышения цен, поездки должны быть безопасными, а их стоимость экономически обоснованной», — сказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В Яндекс.Такси сообщили, что поддерживают идею с отменой обязательного единого цвета автомобилей. Так, самозанятые водители, которые только подрабатывают в такси, не будут тратиться на оклейку. Во время ЧП «Яндекс» возвращает полную стоимость поездок пассажирам, которым нужно покинуть опасные районы.

«Мы приветствуем любые поправки, помогающие частникам легализоваться. В небольших городах число таких водителей достигает 100%, как правило, они работают в местах, где есть проблемы с общественным транспортом. Всего по всей стране их около 2 млн, это обычные люди в невысоким доходом», — сказал президент «Объединения самозанятых России» Игорь Жмакин.

Недавно мы писали, что таксисты попросили Минтранс снизить размер штрафов за отсутствие у водителей новой страховки — договоров обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП).