Таксисты не смогут поднимать цену в плохую погоду

В Госдуму внесут пакет поправок в закон о такси. Депутаты планируют запретить необоснованное повышение цен во время чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов. Кроме того, водителям разрешат работать на автомобилях любого цвета, но только с фонарем на крыше.
Закон о такси вступил в силу 1 сентября 2023 года, и сейчас выяснилось, что эти нормы слишком сложно выполнить. Например, водителей обязали менять цвет машин, регистрировать их в реестре Минтранса или региональных властей. Информация из реестров снижает стоимость автомобиля при его продаже.
В ответ на ужесточение правил таксисты начали повышать стоимость услуг. Чтобы этого не допустить, депутаты рассмотрят поправки в текст закона. Об этом пишут «Известия».
«На рынке не должно быть злоупотреблений, манипуляций и завышения цен, поездки должны быть безопасными, а их стоимость экономически обоснованной», — сказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В Яндекс.Такси сообщили, что поддерживают идею с отменой обязательного единого цвета автомобилей. Так, самозанятые водители, которые только подрабатывают в такси, не будут тратиться на оклейку. Во время ЧП «Яндекс» возвращает полную стоимость поездок пассажирам, которым нужно покинуть опасные районы.
«Мы приветствуем любые поправки, помогающие частникам легализоваться. В небольших городах число таких водителей достигает 100%, как правило, они работают в местах, где есть проблемы с общественным транспортом. Всего по всей стране их около 2 млн, это обычные люди в невысоким доходом», — сказал президент «Объединения самозанятых России» Игорь Жмакин.
Недавно мы писали, что таксисты попросили Минтранс снизить размер штрафов за отсутствие у водителей новой страховки — договоров обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП).
Комментарии3
офигеть, до закона вступления в силу никто же не знал, что надо сделать, чтобы выполнить эти нормы.
Ну реально там палата № 6, да еще без доступа к действующему законодательству.
Больной мозоль - в городе каким то чудом осталась единственная контора такси, машина может просто не приехать, даже предзаказ. Ответ службы качества - "извините". Некоторые водители хамы, машины конструкторы, страшно ехать. По секрету рассказали - кто пытался открыться с новой службой, их выживают: оформляют вызов, машина приезжает, а там никого нет или отказ. Не рыночные отношения, а джунгли какие то, всё это за последние года три-четыре. Видимо законодатели стараются не для всех?
А у вас ещё остались какие-то сомнения?