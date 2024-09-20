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Книга покупок

Какие записи в книге покупок будут при УСН с НДС 5%

Если компания или ИП на УСН в 2025 году выбирает ставку НДС 5%, то права на вычет по входящим счетам-фактурам по приобретенным товарам, работам, услугам у них нет. Но книга покупок может быть и не пустой.

Запрет на вычеты касается только покупок.

Но вычет по собственным авансовым счетам-фактурам при пониженных ставках НДС тоже работает. Кроме того, будет запись в книге покупок при возврате товаров покупателем — при оформлении корректировочного счета-фактуры.

Таким образом, при НДС 5% в книге покупок надо будет показывать такие вычеты:

  • авансового НДС на дату отгрузки;

  • авансового НДС при возврате предоплаты;

  • НДС при возврате товаров (на основании корректировочного счета-фактуры). 

Кстати, книги продаж и покупок с 2025 года изменятся. Об этом мы рассказывали тут.

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