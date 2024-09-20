Какие записи в книге покупок будут при УСН с НДС 5%

Запрет на вычеты касается только покупок.
Но вычет по собственным авансовым счетам-фактурам при пониженных ставках НДС тоже работает. Кроме того, будет запись в книге покупок при возврате товаров покупателем — при оформлении корректировочного счета-фактуры.
Таким образом, при НДС 5% в книге покупок надо будет показывать такие вычеты:
авансового НДС на дату отгрузки;
авансового НДС при возврате предоплаты;
НДС при возврате товаров (на основании корректировочного счета-фактуры).
Кстати, книги продаж и покупок с 2025 года изменятся. Об этом мы рассказывали тут.
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