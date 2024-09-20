Суд отменил увольнение работника, который не вышел на работу, потому что ходил в военкомат по повестке

Сотрудника не было на работе 2 дня. В рабочее время по повестке он отправился в военкомат для консультации по вопросу заключения контракта на СВО. Работодатель уволил его за прогул. Но суд увольнение отменил.

Решение по этому делу вынес Первый Кассационный СОЮ — определение от 24.06.2024 № 88-16622/2024.

Сотрудник работал охранником. Он предупредил руководителя, что у него повестка, и направился в военкомат, где был до 15 часов. Но на следующий день он тоже не вышел на работу. Работника уволили за прогул, но он это оспорил.

Сначала районный суд встал на сторону работодателя. Но апелляция и кассация это решение отменили, признали увольнение незаконным и присудили оплату вынужденного прогула и моральный ущерб.

Дело в том, что военкомат, в который его вызвали по повестке, находится в соседнем городе: чтобы добраться туда-обратно нужно время.

Учитывая отдаленность военкомата от места работы, суд счел причины отсутствия уважительными.