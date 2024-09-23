Пожаловаться на мошенников будет можно в мобильном приложении банка

Чтобы жертвы мошенников могли корректно и оперативно написать заявление в правоохранительные органы, крупные банки создадут новый функционал в мобильных приложениях.

Клиенты системно значимых банков смогут подать заявление о мошенничестве в МВД с помощью мобильного приложения кредитной организации. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Сейчас работает электронный документооборот между МВД, ЦБ и банками. Теперь в нем будут участвовать и клиенты, которые смогут сообщить о преступлении.

Зачастую правоохранительные органы сталкиваются с проблемами при расследовании дел о мошенничестве. Новый способ подачи заявлений позволит сэкономить время сотрудникам МВД — они смогут быстрее обнаружить влияние третьих лиц на клиентов.

При каждом заявлении банки будут фиксировать номера и реквизиты счетов, электронных кошельков, номера телефонов, а также предоставлять другую информацию, которая повозит клиентам правильно заполнить документы.

Полиция не будет требовать выписок по счетам, поскольку банк ее отправит автоматически.