Ужесточат ответственность коллекторов за нарушение закона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ГД продолжает работу по защите граждан от незаконных действий коллекторов.

Сегодня депутаты приняли в первом чтении разработанные Правительством поправки в КоАП, ужесточающие наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов.

Он вводит административную ответственность за неисполнение коллекторами или представителями кредитной или микрофинансовой организации наложенных на них законом требований и ограничений. За эти нарушения им будет грозить штраф до 500 тыс. рублей.

«Государственная Дума последовательно работает над защитой граждан от незаконных действий при взыскании просроченной задолженности. Уже работает инициированный депутатами закон об уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов, которые угрожают должникам, шантажируют их, применяют насилие», — сказал Володин.

Кроме того, вводится наказание за незаконное использование юрилицом в своем наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация». Штраф составит до 300 тысяч рублей.

Ответственность будет и за другие нарушения при взаимодействии с должником.

«Важно, чтобы коллекторы работали строго в соответствии с требованием закона, а любой произвол был исключен», подытожил Володин.