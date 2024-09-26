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Зарплата

Роструд ответил, можно ли отправлять расчетные листки на электронную почту работников

На практике работник может подать заявление о направлении ему расчетных листков по зарплате на указанный им адрес электронной почты.

По мнению Онлайнинспекции.рф при Роструде, извещение работника о составных частях заработной платы по электронной почте не соответствует требованиям трудового законодательства. В том числе когда в организации ведется электронный документооборот в соответствии со ст. 22.1-22.3 ТК.

Электронный документооборот не предполагает обмен документами посредством электронной почты.

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