Роструд ответил, можно ли отправлять расчетные листки на электронную почту работников

По мнению Онлайнинспекции.рф при Роструде, извещение работника о составных частях заработной платы по электронной почте не соответствует требованиям трудового законодательства. В том числе когда в организации ведется электронный документооборот в соответствии со ст. 22.1-22.3 ТК.
Электронный документооборот не предполагает обмен документами посредством электронной почты.
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