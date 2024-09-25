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НДС

В НК нет конкретного перечня, какие документы подтверждают вычет НДС

Для проверки права на вычет НДС у налоговиков по НК есть право запрашивать только на документы, подтверждающие налоговые вычеты.

В общем случае это:

  • счета-фактуры на покупку и на продажу, авансовые;

  • УПД;

  • ТОРГ-12, иные товарные накладные к счетам-фактурам;

  • договоры на покупку и на продажу;

  • акты выполненных работ, оказанных услуг:

  • акты приема-передачи;

  • отчеты (агента и т. п.) + подтверждения к ним;

  • расчеты по работам, услугам;

  • оборотно-сальдовая ведомость;

  • карточки счетов;

  • договоры по кредитам и займам;

  • платежки по авансам.

  • документы на хранение и транспортировку товаров;

  • штатное расписание;

  • учетную политику.

Если ведется раздельный учет (НДС 20 и 0%), понадобится справка по распределению расходов.

Что из запрошенного представлять, решает компания. И если есть право — то несколько проще через упрощенный заявительный порядок.

Если налоговая хочет много документов, есть смысл запросить продление на их представление.

Правильно работать с НДС по новым правилам 2025 года научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок по расчету НДС для упрощенцев. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо 20 700 рублей.

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