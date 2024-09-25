В НК нет конкретного перечня, какие документы подтверждают вычет НДС

В общем случае это:
счета-фактуры на покупку и на продажу, авансовые;
УПД;
ТОРГ-12, иные товарные накладные к счетам-фактурам;
договоры на покупку и на продажу;
акты выполненных работ, оказанных услуг:
акты приема-передачи;
отчеты (агента и т. п.) + подтверждения к ним;
расчеты по работам, услугам;
оборотно-сальдовая ведомость;
карточки счетов;
договоры по кредитам и займам;
платежки по авансам.
документы на хранение и транспортировку товаров;
учетную политику.
Если ведется раздельный учет (НДС 20 и 0%), понадобится справка по распределению расходов.
Что из запрошенного представлять, решает компания. И если есть право — то несколько проще через упрощенный заявительный порядок.
Если налоговая хочет много документов, есть смысл запросить продление на их представление.
Правильно работать с НДС по новым правилам 2025 года научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок по расчету НДС для упрощенцев. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо
20 700 рублей.
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