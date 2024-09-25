В НК нет конкретного перечня, какие документы подтверждают вычет НДС

Для проверки права на вычет НДС у налоговиков по НК есть право запрашивать только на документы, подтверждающие налоговые вычеты.

В общем случае это:

счета-фактуры на покупку и на продажу, авансовые;

УПД;

ТОРГ-12, иные товарные накладные к счетам-фактурам;

договоры на покупку и на продажу;

акты выполненных работ, оказанных услуг:

акты приема-передачи;

отчеты (агента и т. п.) + подтверждения к ним;

расчеты по работам, услугам;

оборотно-сальдовая ведомость;

карточки счетов;

договоры по кредитам и займам;

платежки по авансам.

документы на хранение и транспортировку товаров;

штатное расписание;

учетную политику.

Если ведется раздельный учет (НДС 20 и 0%), понадобится справка по распределению расходов.

Что из запрошенного представлять, решает компания. И если есть право — то несколько проще через упрощенный заявительный порядок.

Если налоговая хочет много документов, есть смысл запросить продление на их представление.