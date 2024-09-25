Эскроу-счета разрешат открывать удаленно

Идентификацию личности будет можно пройти с помощью электронной подписи, которая была получена при личном визите в удостоверяющий центр.

Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект, по которому покупатели жилья смогут открыть эскроу-счет без личного присутствия.

Подтверждать личность клиентов банки будут с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или простой ЭП при условии, что она была получена при личном визите.

Сейчас закон № 115-ФЗ запрещает удаленно открывать физлицам эскроу-счета по договорам участия в долевом строительстве. Ограничение не распространяется на открытие обычных счетов и вкладов.

«Принятие законопроекта позволит физическим лицам открывать счета эскроу в банках дистанционно и тем самым упростит процесс приобретения объектов недвижимости, а также будет способствовать развитию жилищной сферы», — сказано в пояснительной записке.

Изменения станут полезны клиентам, которые вынуждены обращаться сразу в несколько банков. Например, если застройщику предоставляет финансирование одна организация, а ипотеку покупатель оформляет в другой.

Закон в случае подписания Президентом вступит в силу со дня официального опубликования.