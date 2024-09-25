Регистрация прав на здания и сооружения в ЕГРН станет обязательной

Сегодня 25 сентября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий гражданина или организацию по окончании строительства регистрировать объект.

Согласно проекту ФЗ, застройщик должен будет поставить такие объекты на кадастровый учет и оформить права на них.

Использовать объекты, для строительства которых не нужно разрешение, можно будет только после их регистрации.

За несвоевременное оформление предусмотрят ответственность.

«Законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН, и предотвратит владение постройкой без прав на землю под ней. Также планируется обязать застройщиков регистрировать права на помещения в многоквартирных домах (МКД) в течение 30 дней после передачи», — отметил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он добавил, что при предоставлении земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) субъекты РФ смогут обязать застройщиков регистрировать частные дома в определенные сроки.

Если собственнику объекта не предоставлен земельный участок, он должен будет приобрести его или взять в аренду. Исключение составят случаи, когда право возникает в силу закона.

Использовать здания и сооружения можно будет по назначению в пределах вида разрешенного использования участка, где они расположены.

Законопроект также обязывает застройщика регистрировать права на объекты долевого строительства в течение 30 дней. Если объект в МКД — кладовое помещение, парковочное место и прочее — строился без привлечения средств дольщиков, застройщик должен будет зарегистрировать права на него не позднее чем через шесть месяцев после постановки МКД на кадастровый учет.

Регистрацию прав на основании сделок с землей приостановят, если не установлены границы участка. Также приостановят учет и регистрацию права на здания и сооружения, построенные на таком участке. Эти правила не будут касаться регистрации сервитута.

Изменения затронут земельный контроль. Например, предписание смогут выдать при обнаружении нарушений обязательных требований, тогда как сейчас это возможно только после оформления акта проверки.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.