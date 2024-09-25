Комитет Совета Федерации поддержал важные изменения в Трудовой и Налоговый кодексы

Изменения в ТК касаются предоставления отгулов и их оплаты при увольнении в случае неиспользования, а в НК — налоговой тайны.

Члены комитета по социальной политике Совфеда рекомендовали к одобрению ряд федеральных законов, вносящих изменения в Трудовой, Бюджетный и Налоговый кодексы.

Изменения в ТК уточняют порядок предоставления дополнительного дня отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день.

«Если при увольнении у работника есть день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день, не использованный им, в день увольнения работнику будет выплачиваться разница между полагавшейся ему оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Разница будет выплачиваться работнику за все дни отдыха, не использованные им в период трудовой деятельности у данного работодателя», — пояснила член комитета СФ Наталия Косихина.

Что при увольнении неиспользованные отгулы теперь точно оплатят мы сообщали здесь.

Предлагаемые изменения в НК касаются распространения действия режима налоговой тайны на отдельные сведения. Среди авторов документа – сенаторы Елена Перминова и Андрей Клишас.

«Законодательно устанавливается режим налоговой тайны на случаи передачи налоговыми органами соответствующих сведений в межведомственные комиссии субъектов Российской Федерации и территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости, альтернативной гражданской службы, в порядке межведомственного взаимодействия», — пояснила Елена Перминова.

Ранее мы писали, что ФНС будет передавать комиссиям по борьбе с нелегальной занятостью налоговую тайну.