Роструд ответил, может ли работодатель уменьшать премию за нарушения охраны труда

Но ведомство называет обязательное условие для этого: если такой критерий предусмотрен хотя бы одним из документов:

трудовым договором;

коллективным договором;

соглашением;

локальным актом организации.

В качестве правового обоснования Роструд приводит только самые общие нормы Трудового кодекса.