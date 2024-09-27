Роструд ответил, может ли работодатель уменьшать премию за нарушения охраны труда

Но ведомство называет обязательное условие для этого: если такой критерий предусмотрен хотя бы одним из документов:
трудовым договором;
коллективным договором;
соглашением;
локальным актом организации.
В качестве правового обоснования Роструд приводит только самые общие нормы Трудового кодекса.
Подробно порядок работы со стимулирующими выплатами разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части зарплаты и НДФЛ. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт нового потока 1 октября.
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