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Премии

Роструд ответил, может ли работодатель уменьшать премию за нарушения охраны труда

Онлайнинспекция.рф при Роструде считает, что работодатель вправе урезать премию.

Но ведомство называет обязательное условие для этого: если такой критерий предусмотрен хотя бы одним из документов:

  • трудовым договором;

  • коллективным договором;

  • соглашением;

  • локальным актом организации.

В качестве правового обоснования Роструд приводит только самые общие нормы Трудового кодекса.

Подробно порядок работы со стимулирующими выплатами разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части зарплаты и НДФЛ. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо 28 600 рублей. Старт нового потока 1 октября.

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