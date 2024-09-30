Мошенники распространяют вирус с имитацией уведомлений от банка

Вирус заставляет смартфон открывать множество приложений, на экране всплывают фейковые уведомления от банков о списании денежных средств, а затем пользователям звонит «сотрудник банка», который просит личные данные, чтобы остановить это.

Злоумышленники начали распространять вирус-троян, который блокирует экран телефона и присылает фейковые push-уведомления от банков о списании денег. В этот момент пользователю звонит подставной сотрудник банка, говорит о взломе аккаунта и просит личную информацию.

Такой вирус в виде фишинговой ссылки приходит на почту жертвам под видом легального сообщения, например, от Госуслуг. После установки на смартфон вредоносного ПО телефон начинает самостоятельно открывать разные приложения, на экранах появляются уведомления от банков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора SafeTech ​​Дениса Калемберга.

«Схема работает независимо от того, сколько на счете денег: пуш-сообщения приходят на небольшие суммы, но люди пугаются, что «систему взломали» и мошенники выведут все, что есть на счете, если их не остановить. И действительно сообщают код, когда им звонит "представитель службы безопасности", чтобы, например, "отменить операции"», — сказали в Ассоциации развития финграмотности.

Чтобы избавиться от вируса, нужно сбросить телефон до базовых настроек. У троянов нет полного доступа к устройству, но имитации push-уведомлений бывает достаточно, чтобы пользователь поверил, что его деньги кто-то начал списывать.

Специалисты из «Лаборатории Касперского» рекомендуют не скачивать программное обеспечение по просьбе неизвестных людей, не делиться экраном, проверять любую информацию в официальных источниках, а также установить антивирус даже на смартфон.