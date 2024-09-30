Застройщики будут регистрировать права в ЕГРН

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому застройщик должен подавать заявление о регистрации права собственности дольщика на объект строительства после его передачи и постановки на кадастровый учет.

В Росреестр нужно подать заявление не позднее 30 рабочих дней с момента подписания передаточного документа. В обращении будут указаны сведения о дольщике, которому после регистрации права собственности передадут подтверждающую выписку из ЕГРН.

«Реализация предлагаемых решений необходима для повышения качества оказания услуг и сокращения сроков осуществления учетно-регистрационных действий», — сказано в пояснительной записке.

Изменения коснутся также нежилых помещений и машиномест, для создания которых были использованы деньги дольщиков. О регистрации прав на такие объекты заявление должны подать в течение шести месяцев с даты постановки дома на кадастровый учет.