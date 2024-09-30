Операторам цифровых платформ на законодательном уровне разрешат работать по договорам ГПХ

Новый законопроект о платформенной экономике позволит цифровым площадкам заключать с исполнителями договоры ГПХ, а не трудовые соглашения.

Минэкономики предложил считать взаимоотношения, которые возникают между платформами и исполнителями заказов, гражданско-правовыми, а не трудовыми. Такое решение позволит прекратить конфликты и защитить права партнеров и пользователей цифровых платформ.

Законопроект «О платформенной экономике» подготовили при участии Минпромторга и Минцифры по поручению правительства. Однако его положения могут вызвать несогласие со стороны Минтруда, поскольку цифровые платформы не будут платить страховые взносы, а у подрядчиков не будет социальных гарантий. Об этом пишет «Коммерсант».

Оператор платформы может предоставить исполнителю доступ к социальным гарантиям и платным страховым пакетам. Но это будет правом, а не обязанностью. Проект требует от ЦП контролировать рабочие часы подрядчиков, условия их работы, максимальный объем нагрузок при перемещении тяжелых грузов.

Изменения затронут многосторонние отношения между цифровыми платформами и исполнителями, курьеров и собственников пунктов выдачи заказов. Все споры, которые касаются новых условий сотрудничества, блокировки и штрафов подрядчиков, будут рассматривать в цифровом внесудебном порядке.

Также авторы законопроекта хотят обязать площадки вести обязательный информационный обмен с ФНС, чтобы пресечь недобросовестное использование специального налогового режима для самозанятых при перепродаже товаров.