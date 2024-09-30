По делу экс-владельцев «Юлмарта» истек срок давности: признаны виновными

Суд признал предпринимателей виновными в хищении у банков 3,14 млрд рублей, но фигурантов освободили от наказания: истек срок давности.

Суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор бывшим совладельцам сети магазинов «Юлмарт» по делу о хищении 3,14 млрд рублей. Однако фигурантов освободили в связи с тем, что истек срок давности.

Экс-владельцы обанкротившегося онлайн-ретейла «Юлмарт» Дмитрий Костыгин и Август Мейер получили четыре и три года колонии соответственно. Они похитили 3,14 млрд рублей у банков ВТБ, Сбера и компании «СберФакторинг». К ответственности привлекли также деловых партнеров и экс-директоров связанных юридических лиц.

«Фигуранты освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности», — сказано в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Уголовное дело расследовали с 2017 года. Согласно материалам, первым задержали Костыгина, который оформил кредит на сумму 1 млрд рублей без намерения выполнять условия договора. Затем внимание правоохранителей привлекли супруги Мейер. Их заподозрили в хищении у Сбера 2,3 млрд рублей. Средства были получены незадолго до банкротства компании «Юлмарт» в 2020 году.

Обвинение требовало приговорить Косыгина и Мейера к 8 годам заключения и обязать каждого выплатить штраф в размер 900 тыс. рублей. Остальные фигуранты должны были получить до 6 лет лишения свободы и штрафы в 700 тыс.

Правозащитники заявили, что подсудимые полностью возместили ущерб и гражданские иски к ним отозвали в полном объеме.