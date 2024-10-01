Малому бизнесу повысят лимиты по страховым взносам

Для представителей МСП сохранят пониженные тарифы в совокупном размере 15%, но скорректируют предельный порог их применения с 1 до 1,5 МРОТ.

В Госдуму внесли правительственный законопроект с изменением по страховым взносам. Согласно документу, с 1 до 1,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) будет увеличен порог зарплаты, с суммы превышения которого малый и средний бизнес платит пониженный тариф страховых взносов.

«Страховые взносы по пониженному тарифу в совокупном размере 15% для субъектов МСП вводились как антикризисная мера в период распространения коронавирусной инфекции, когда многие предприятия были вынуждены приостановить работу по санитарным требованиям. Мера заданную функцию выполнила, в настоящее время сектор МСП показывает устойчивый рост», — говорится в пояснительной записке.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей, с 2025 году он вырастет на 16,5%, до 22 440 рублей.

Для представителей МСП из сферы обрабатывающих производств тариф страховых взносов снизят с 15% до 7,6%. Их нужно платить с части зарплат, которые превышают 1,5 МРОТ.

Недавно мы писали, что «Деловая Россия» предложила увеличить порог зарплат, после достижения которого малый и средний бизнес будет платить страховые взносы по льготному тарифу. Этот лимит хотят увеличить с одного до двух МРОТ.