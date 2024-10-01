👤 ИП при оформлении патента указал одного сотрудника, но на работу никого не принял. Налоговая требует объяснений по отчетам

Если предприниматель передумал нанимать сотрудников и не сдал отчетность по работникам, придется объясняться с налоговиками.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, как объяснить налоговым инспекторам, почему ИП не сдал отчетность по работникам.

Изначально при оформлении патента предприниматель указал, что у него будет трудиться один человек. Но фактически на работу никого не принял.

Законодательство не запрещает ИП на патенте передумать и не приглашать сотрудников на работу, поэтому инспекторам можно объяснить, что трудовые договоры с работниками не заключались.

В «Красном уголке бухгалтера» вы можете получить совет от коллег, поделиться опытом, а также найти правильное решение в нестандартных ситуациях, связанных с работой бухгалтера.