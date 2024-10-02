За двойное гражданство собираются брать в два раза больше налогов

В Госдуму внесли законопроект с поправками в НК, которые предусматривают удвоенную ставку по транспортному налогу, НДФЛ и налогу на имущество. Нововведение будет распространяться на граждан РФ, которые не вышли из гражданства других стран, кроме Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.
«Таким образом, планируется минимизировать число граждан, обладающих устойчивой политико-правовой связью с иностранными государствами, что будет способствовать упрочению легитимной власти в России», — сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы считают, что удвоенные ставки для тех, кто не желают выходить из гражданства недружественных государств, увеличат доходную часть бюджета.
Недавно мы писали, что в 2025-2027 годах дефицит бюджета составит 0,5% ВВП.
Комментарии4
Вот интересно, примут?
Депутаты от Справедливой России решили поиграть на поле единороссов, попытались двинуть законопроект на увеличение налогообложения?
У них там всё чётко? Они все граждане только РФ?)))
выйти из гражданства рф мало того что дорого, но практически невозможно. люди годы тратят на это. при этом через консульство это сделать нельзя - нужно приезжать в рф.