За двойное гражданство собираются брать в два раза больше налогов

Депутаты хотят, чтобы жители РФ, которые не вышли из гражданства недружественных государств, платили двойную налоговую ставку.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в НК, которые предусматривают удвоенную ставку по транспортному налогу, НДФЛ и налогу на имущество. Нововведение будет распространяться на граждан РФ, которые не вышли из гражданства других стран, кроме Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.

«Таким образом, планируется минимизировать число граждан, обладающих устойчивой политико-правовой связью с иностранными государствами, что будет способствовать упрочению легитимной власти в России», — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что удвоенные ставки для тех, кто не желают выходить из гражданства недружественных государств, увеличат доходную часть бюджета.

Недавно мы писали, что в 2025-2027 годах дефицит бюджета составит 0,5% ВВП.