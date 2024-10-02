Налоги, взносы, пошлины

За двойное гражданство собираются брать в два раза больше налогов

Депутаты хотят, чтобы жители РФ, которые не вышли из гражданства недружественных государств, платили двойную налоговую ставку.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в НК, которые предусматривают удвоенную ставку по транспортному налогу, НДФЛ и налогу на имущество. Нововведение будет распространяться на граждан РФ, которые не вышли из гражданства других стран, кроме Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.

«Таким образом, планируется минимизировать число граждан, обладающих устойчивой политико-правовой связью с иностранными государствами, что будет способствовать упрочению легитимной власти в России», — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что удвоенные ставки для тех, кто не желают выходить из гражданства недружественных государств, увеличат доходную часть бюджета.

Недавно мы писали, что в 2025-2027 годах дефицит бюджета составит 0,5% ВВП.

Комментарии

4
  • Ирина

    Вот интересно, примут?

  • Ирина

    Депутаты от Справедливой России решили поиграть на поле единороссов, попытались двинуть законопроект на увеличение налогообложения?

    • Ирина

      У них там всё чётко? Они все граждане только РФ?)))

  • 1337452@

    выйти из гражданства рф мало того что дорого, но практически невозможно. люди годы тратят на это. при этом через консульство это сделать нельзя - нужно приезжать в рф.