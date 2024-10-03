Роструд: работа в выходные не всегда оплачивается в двойном размере

Ведомство разъяснило, должен ли работодатель оплачивать работу в субботу и воскресенье в двойном размере, если выходные дни являются рабочими.

По мнению Роструда, если суббота и воскресенье для сотрудников рабочие в соответствии с графиком работы, то работа в такой день должна оплачиваться в обычном одинарном размере.

Он добавил, что не менее чем в двойном размере должны оплачиваться работы в те выходные дни, которые являются таковыми для работников в соответствии с их графиком работы.

Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня или смены, в повышенном размере оплачивают часы, фактически отработанные в такой день — от 0 до 24 часов.

Подробнее о том, в каких случаях сотрудникам положены компенсации и как их рассчитывать, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части НДФЛ, страховых взносов и зарплаты. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».