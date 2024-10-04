Роструд: доплата за совмещение не зависит уровня новой должности и оклада по ней

Ведомству привели реальную ситуацию: инженер, совмещающий на время отпуска работу другого инженера (с таким же окладом), получает доплату в 30 000 руб., а при совмещении инженером с работой начальника подразделения (оклад больше, чем у инженера) доплата составляет всего лишь 3 000 руб.
По мнению Роструда, это допустимо, поскольку размер доплаты определяется соглашением между работником и работодателем и законом не установлен.
Кстати, ст. 60.2 ТК говорит, что размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и/или объема дополнительной работы.
Подробнее о том, в каких случаях сотрудникам положены доплаты и как их рассчитывать, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части НДФЛ, страховых взносов и зарплаты. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
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