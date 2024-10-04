Роструд: доплата за совмещение не зависит уровня новой должности и оклада по ней

Онлайнинспекция.рф разъяснила, может ли размер доплаты (за совмещение на время отпуска) равнозначных работников превышать размер доплаты при совмещении на время отпуска начальника подразделения в несколько раз.

Ведомству привели реальную ситуацию: инженер, совмещающий на время отпуска работу другого инженера (с таким же окладом), получает доплату в 30 000 руб., а при совмещении инженером с работой начальника подразделения (оклад больше, чем у инженера) доплата составляет всего лишь 3 000 руб.

По мнению Роструда, это допустимо, поскольку размер доплаты определяется соглашением между работником и работодателем и законом не установлен.

Кстати, ст. 60.2 ТК говорит, что размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и/или объема дополнительной работы.