Банки будут блокировать подозрительные операции с цифровым рублем

Центробанк разделит пользователей цифрового рубля на три группы риска совершения подозрительных операций. При нарушениях регулятор сможет блокировать цифровые активы и передавать информацию в Росфинмониторинг.

Операции с цифровым рублем будут подчиняться антиотмывочному законодательству. За соблюдение требований будет отвечать специальное должностное лицо из Центробанка.

Всех пользователей платформы цифрового рубля разделят на три группы риска. При высоком риске совершения подозрительных операций регулятор сможет заморозить деньги и не проводить транзакции. Об этом пишут «Известия».

Законопроект о применении мер по борьбе с отмыванием доходов на операции с цифровым рублем внесли в Госдуму в марте 2024 года. Согласно документу, Центробанк будет оценивать степень риска подозрительных операций, распределять такие действия по группам, блокировать цифровые рубли и передавать сведения в Росфинмониторинг. Для этого регулятор выпустит специальный документ с «противолегализационной» политикой на платформе.

Также у ЦБ будет право расторгнуть договор счета цифрового рубля с пользователем, который в течение календарного года получал два и более отказа в совершении операций. Такие решения будет можно обжаловать.

«Это позволит усилить контроль над финансовыми операциями, проводимыми через цифровые валюты, и предотвратить возможное использование криптовалют для незаконных целей. Распространение “антиотмывочных” норм на цифровой рубль поможет создать безопасную финансовую среду в сфере криптовалютных операций», — сказал экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 15 октября. Если его примут, то положения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Кстати, теперь можно оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций.