Поставщик не получит штраф, если заменит некачественный товар по госконтракту

Поставка некачественного товара с его последующей заменой на качественный нельзя считать основанием для взыскания штрафа с поставщика.

Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрел дело о взыскании неустойки за поставку некачественного товара по госконтракту. Сумма иска — 1,1 млн рублей. Об этом сказано на сайте суда.

Суд первой инстанции решил удовлетворить исковые требования в полном объеме, но апелляционная инстанция отменила решение, поскольку начисленная неустойка в виде штрафа должна быть переквалифицирована. Компания-поставщик заменила партию некачественного товара, что соответствовало условиям заключенного договора.

«Суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о необоснованности искового требования», — сказано в постановлении суда.

В своем решении суд обратился к позиции Верховного суда, который разъяснил, что поставку некачественного товара с его последующей заменой на товар надлежащего качества нельзя считать достаточным основанием для взыскания штрафа.