Суд оштрафовал Microsoft на 3,5 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Microsoft Corporation за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.
Компанию признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 800 тыс. до 4 млн рублей. Если закон нарушить повторно, то сумма вырастет до одной десятой совокупного размера годовой выручки организации.
Суд назначил Microsoft административный штраф в размере 3,5 млн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.
8 октября за отказ удалить запрещенный контент суд оштрафовал компанию Pinterest на 3,5 млн рублей, а 30 августа такой же штраф назначили для Google.
Комментарии3
Прям интересно стало что такое запрещенное они должны были удалить? Надеюсь, не Microsoft Office
Тоже очень интересно...
Может быть по мнению суда запрещенной информацией является запрет Microsoft на новые продажи продуктов и услуг на территории РФ?
Paint, не иначе)) а то там всякое можно нарисовать))