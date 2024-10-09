IT-компании

Суд оштрафовал Microsoft на 3,5 млн рублей

За отказ удалить запрещенный контент компания Microsoft заплатит административный штраф.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Microsoft Corporation за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.

Компанию признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 800 тыс. до 4 млн рублей. Если закон нарушить повторно, то сумма вырастет до одной десятой совокупного размера годовой выручки организации.

Суд назначил Microsoft административный штраф в размере 3,5 млн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

8 октября за отказ удалить запрещенный контент суд оштрафовал компанию Pinterest на 3,5 млн рублей, а 30 августа такой же штраф назначили для Google.

Комментарии

3
  • Ирина

    Прям интересно стало что такое запрещенное они должны были удалить? Надеюсь, не Microsoft Office

    • VadimBA

      Тоже очень интересно...

      Может быть по мнению суда запрещенной информацией является запрет Microsoft на новые продажи продуктов и услуг на территории РФ?

    • Алейда

      Paint, не иначе)) а то там всякое можно нарисовать))