Суд оштрафовал Microsoft на 3,5 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Microsoft Corporation за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.

Компанию признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 800 тыс. до 4 млн рублей. Если закон нарушить повторно, то сумма вырастет до одной десятой совокупного размера годовой выручки организации.

Суд назначил Microsoft административный штраф в размере 3,5 млн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

8 октября за отказ удалить запрещенный контент суд оштрафовал компанию Pinterest на 3,5 млн рублей, а 30 августа такой же штраф назначили для Google.