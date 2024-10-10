Если сервитут предоставляют власти, платить НДС будет налоговый агент

НДС с оплаты сервитута зависит от того, кто собственник земельного участка.

НДС платит налоговый агент по ставке 20/120, если сервитут предоставляют:

органы госвласти и управления;

органы местного самоуправления;

органы публичной власти федеральной территории «Сириус».

Если же сервитут предоставляют иные организации, то они и платят НДС по ставке 20%. Агентства по НДС в таком случае не будет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.09.2024 № 03-07-11/85172.

Кстати, ранее Минфин говорил, что пока не готов ответить на вопрос про НДС с публичного сервитута.

Теперь в письме от 21.08.2024 № 03-07-11/78746 ведомство пояснило, что на публичный сервитут, который предоставляют госвласти, правила налогового агентства по НДС не распространяются.

Рекомендации по отражению в бухучете сервитута смотрите тут.

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