Минэкономразвития хочет ограничить доступ самозанятых к заказчикам через агрегаторы

Минэк собирается запретить исполнителям оказывать услуги заказчикам, с которыми они находились в трудовых отношениях больше двух лет. ФНС, Роструд и ФАС считают, что это положение невозможно реализовать.

В Минэкономразвития предложили установить для самозанятых дополнительные ограничения при работе через маркетплейсы и агрегаторы. В частности, цифровые платформы планируют обязать следить за тем, чтобы исполнители не состояли в трудовых отношениях с заказчиками в течение двух лет.

ФНС считает, что подобное невозможно реализовать. Оператор цифровой платформы не всегда способен получить «необходимую и достаточную информацию о наличии трудовых отношений». Об этом пишет РБК.

«Полагаем, что данная норма носит дискриминационный характер, поскольку ограничивает права одних партнеров-исполнителей по сравнению с другими», — сказали в Роструде.

Также негативный отзыв на предложение Минэкономразвития поступил от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство считает, что это нарушит трудовые и гражданские права самозанятых исполнителей, а также возложит дополнительную обязанность на операторов платформ.

Сейчас законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации» находится на стадии проработки. Без изменений остался пункт, по которому операторы цифровых платформ будут ограничивать систематическую и длительную работу заказчика с одним и тем же исполнителем.