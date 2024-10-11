В работе Системы быстрых платежей произошел сбой

Клиенты не могут отправить деньги по СБП через приложение Сбербанка.

Утром 11 октября 2024 года пользователи пожаловались на сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП).

Основные проблемы связаны с работой системы в Сбербанке: сайт и банковское приложение загружаются долго или не открываются совсем. Также в Сбере перестали проходить переводы на СБП. Об этом сказано на портале мониторинга сбоев Downdetector.

Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской, Самарской, Мурманской, Рязанской и Омской областей.

В Национальной службе платежных карт (НСПК) заявили, что системы работают в штатном режиме.

В начале октября клиенты 13 банков столкнулись с двойными списаниями средств. Проблема была со стороны Сбербанка, который предоставляет услуги эквайринга.