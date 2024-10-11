Центробанк: ЗПИФы нельзя использовать для налоговой оптимизации

Если бизнес будет применять ЗПИФ для оптимизации налогов, то Минфин пересмотрит льготы, которые положены участникам фонда.

Зампред Центробанка Филипп Габуния заявил, что применение закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для целей оптимизации налогов ставит под удар этот финансовый инструмент.

Изначально такие фонды создавались для стимулирования инвесторов вкладывать средства в проекты. Предприниматели, которые будут использовать ЗПИФ для налоговой оптимизации, скомпрометируют этот механизм.

«Если я начну туда операционную свою деятельность запихивать, чтобы меньше платить налогов государству, – это не то, ради чего эти льготы делались. <…> Обращаюсь ко всем ответственным участникам – нам очень важно, чтобы этот инструмент не получил негативную репутацию. Всех призываю подобный сервис не оказывать», — сказал Габуния.

Регулятор предложит Минфину пересмотреть налоговые льготы, которые дает ЗПИФ. Сейчас весь доход таких фондов не облагается налогом на прибыль, поэтому инструмент применяют для реинвестирования полученных денежных средств.

Пайщик ЗПИФ при передаче недвижимости или транспортного средства фонду свободен от уплаты транспортного налога и налога на имущество. Их будет платить управляющая компания.