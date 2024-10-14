Разъяснения ФНС: как бизнесу на УСН составлять счета-фактуры

Выставленные счета-фактуры нужно регистрировать в книге продаж, а потом перенести эту информацию в декларацию по НДС. Покупатели, которые имеют право на получение вычетов, должны вести книгу покупок с счетами от поставщиков.

С 2025 года бизнес на УСН с годовым доходом свыше 60 млн рублей будет платить НДС. Для учета этого налога используется специальный документ — счет-фактура. Его нужно составлять предпринимателям на УСН при отгрузке товаров, выполнении работ или услуг.

Счет-фактура составляется в двух экземплярах для продавца и покупателя. Документ может быть на бумажном носителе или в электронном виде. Его нужно подготовить в течение пяти дней с даты отгрузки, а также при получении авансовых платежей в счет этой поставки. На основании счета-фактуры покупатель может получить налоговый вычет.

Все выставленные счета-фактуры необходимо регистрировать в книге продаж. По окончании квартала эта информация переносится в декларацию по НДС, в раздел 9.

Если бизнес на УСН имеет право получить вычет по НДС, то ему нужно вести книгу покупок. В ней регистрируются счета-фактуры, полученные от продавцов товаров и поставщиков услуг. Все сведения из книги покупок в конце квартала нужно перенести в раздел 8 декларации по НДС.