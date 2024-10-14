Роструд: часы сверхурочной работы бухгалтера считают по итогам каждого дня. Но не всегда

Онлайнинспекция.рф при Роструде разъяснила порядок подсчета часов переработки в рамках сверхурочной работы бухгалтера для ее оплаты.

Ведомству привели такую ситуацию. Женщина работает бухгалтером в организации. В конце сентября у нее была переработка (всего 8 часов) — 19 сентября 4 часа и 20 сентября 4 часа.

Ей оплатили за переработку 4 часа в полуторном размере, а 4 в двойном. Но она считает, что 2 часа должны оплатить в полуторном, а 6 часов в двойном размере.

По коллективному договору компании сверхурочная работа оплачивается за первые два часа — в полуторном размере, остальные часы — в двойном. Она спрашивает, как все-таки правильно: за каждый день считать переработку часов или по итогам за месяц.

По мнению чиновников, если не установлен суммированный учет рабочего времени, то правильно считать сверхурочную работу по итогам ежедневного труда.