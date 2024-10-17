Налоговики разрешили плательщикам самим дополнить УПД с учетом изменения счета-фактуры с 1 октября

Новая форма счета-фактуры действует с 1 октября 2024 года. В связи с этим у налогоплательщиков НДС возник вопрос с соответствующей доработкой формы универсального передаточного документа (УПД).

В письме УФНС по г. Москве от 04.10.24 № 16-18/118634 сказано, что плательщики НДС могут использовать приведенный в письме ФНС № ММВ-20-3/96@ образец, объединяющей счет-фактуру и информацию первичного учетного документа, самостоятельно дополняя его показателями, необходимыми с учетом изменений с 1 октября 2024 года.

То есть рекомендованную этим письмом форму (документ со статусом «1») можно дополнить строкой 5а «Документ об отгрузке: наименование, № __________ от ______________________».

Планируется ли разработка новой формы УПД, УФНС не ответило.

ФНС не раз разъясняла, что образец формы УПД со статусом «1» при необходимости можно самостоятельно дополнять показателями (например, письмо от 22.04.2019 № ЕД-4-15/7638).

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