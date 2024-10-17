❗ С 2026 года самозанятым официально разрешат отчислять взносы, чтобы больничный оплачивался. Мнение самозанятого бухгалтера

Минтруд подготовил к внесению в Правительство РФ законопроект, который предлагает введение для самозанятых добровольных социальных страховых взносов в СФР, чтобы получать больничные пособия по болезни и иной временной нетрудоспособности.

Согласно проекту, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности плательщиков налога на профессиональный доход (НПД).

В рамках эксперимента самозанятые смогут добровольно отчислять социальные страховые взносы в СФР и получать пособия по временной нетрудоспособности.

Ставку страховых взносов Минтруд хочет установить в размере 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 рублей. То есть ежемесячный взнос — 1 344 рубля или 1 920 рублей. Также будут понижающие и повышающие коэффициенты (так называемый бонус-малус).

Об этом пишут «Ведомости».

Для получения права на больничные пособия самозанятый должен будет подать заявление в территориальный орган СФР по месту жительства и выбрать одну из двух сумм уплаты взносов. Со следующего месяца он становится плательщиком соцвзносов в Социальный фонд.

Если имеет место пропуск уплаты хотя бы за один месяц или вообще неуплата, действие договора прекратится со следующего месяца.

Специально для «Клерка» комментирует Наталья Белякова, сотрудник ФКУ «Налог-сервис», самозанятый налоговый бухгалтер:

«Это прекрасная возможность для тех, кто работает исключительно в рамках НПД, но добровольно в нашем понимании значит “можно не платить”.

Плюс многие, в том числе и я, совмещают самозанятость с работой по трудовому договору, где работодатель и так отчисляет взносы.

Эксперимент будет успешным, если данную сумму зашьют в сумму налога и сделают обязательной. Но в этом случае, будет ли сам режим таким привлекательным, каким он был изначально?».