В 2025 году МРОТ вырастет почти на 17%

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, по которому МРОТ с 1 января 2025 года будет составлять 22 440 рублей.

17 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в месяц. Новый размер будет действовать с 1 января 2025 года.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, а к 2030 году этот показатель планируют повысить до 35 тыс. рублей.

«С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Вместе с зарплатами вырастут и социальные выплаты, которые зависят от величины МРОТ. Например, пособие по безработице. Недавно мы писали, что впервые за несколько лет повысят пособие безработным.