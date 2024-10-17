В 2025 году МРОТ вырастет почти на 17%

17 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в месяц. Новый размер будет действовать с 1 января 2025 года.
В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, а к 2030 году этот показатель планируют повысить до 35 тыс. рублей.
«С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
Вместе с зарплатами вырастут и социальные выплаты, которые зависят от величины МРОТ. Например, пособие по безработице. Недавно мы писали, что впервые за несколько лет повысят пособие безработным.
Комментарии1
вот интересно, кто-нибудь из них в курсе что есть еще регионы где на этот их мрот надо немаленькие коэффициенты накидывать ((( у меня сторожа прям нарадоваться не могут наверно на эти решения, а что, +5тр к зп просто так, норм индексация каждый год, просто я помню когда на эту работу перешел 8 лет назад, они получали 13...а сейчас 38 будет... эхх, мне б так в 3 раза за это время подняли зп... а к 2030-му я наверно и сам в вахтеры куда нибудь уже пойду... возьму пару ИПшников небольших на подработку и на фих все вот это...