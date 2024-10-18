Центробанк установит период охлаждения по потребительским кредитам

Чтобы защитить жителей России от мошенников, ЦБ введет период охлаждения при оформлении кредитов и микрозаймов.

Банк России предложил Минфину подготовить законопроект, по которому у получателей займов появится период охлаждения. Его длительность будет зависеть от размера потребительского кредита.

Период охлаждения начнет действовать в период между заключением договора и получением денег. Он не будет устанавливаться для займов меньше 50 тыс. рублей. Для получения от 50 до 200 тыс. рублей клиентам предложат подождать четыре часа и обдумать это решение. Период охлаждения для займов больше 200 тыс. составит 48 часов.

Новые правила не будут распространяться на образовательные кредиты с участием государства, на ипотеку и автокредиты, если средства сразу зачисляются на счет дилеров.

«Инициатива предусматривает, что банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика», — сказано на сайте регулятора.

Если кредитная организация выдаст займ с нарушением норм по противодействию мошенникам, то банк не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств. В этой ситуации нельзя начислять проценты и передавать долг коллекторам.

Микрофинансовые организации смогут перечислить заемные средства только, если информация о заемщике и получателе денег совпадает. Также клиентов будут проверять по базе Центробанка, для этого МФО получат доступ к сведениям о подозрительных счетах.

Ранее мы сообщали, что готовятся новые ограничения на оформление микрозаймов.