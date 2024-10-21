🌻 На съедобные семена, которые не едят, не действует льгота по НДС

Недавно для семян подсолнечника и кукурузы, предназначенных для посева, ввели ставку НДС 10%. Но не все так просто. На практике не всегда эту ставку можно применять.

Дело в том, что семена бывают протравленными (их нельзя есть) и непротравленными (их можно есть).

Было много споров – аграриям запрещали применять ставку 10% для семян, которые идут на посев. Семена хоть и входят в перечень продовольственных товаров для НДС 10%, но если их не едят, то ставку 10% применять нельзя.

Потом внесли поправки в НК, и для семян подсолнечника и кукурузы для посева задним числом ввели ставку НДС 10%. Вышел специальный перечень этих семян.

Но речь идет о протравленных семенах.

Если же для посева продают простые семена, не обработанные протравителями, то ставку НДС 10% применять нельзя, утверждает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-07/95266.

Да, они входят в перечень продуктов под НДС 10%. Но раз они для посева, а не для еды, то льготы нет.

Таким образом, ситуация по подсолнечнику и кукурузе такая:

протравленные семена для посева – НДС 10%;

непротравленные семена для еды – НДС 10%;

непротравленные семена для посева – НДС 20%.

Кстати, теперь все протравленные семена для посева (а не только кукурузы и подсолнечника) облагаются НДС 10%.

Такую поправку внесли Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

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