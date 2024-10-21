Единственную квартиру в новостройке через 3 года можно продать без НДФЛ

В общем случае минимальный срок владения квартирой для целей НДФЛ составляет 5 лет, но по единственному жилью – 3 года. Причем по квартирам по ДДУ отчет срока идет от даты полного расчета с застройщиком.

Разъяснение дает Минфин в письме от 22.02.2024 № 03-04-05/15806.

Причем допоплата за квартиру в связи с увеличением ее площади после ввода дома в эксплуатацию не прерывает срок владения.

С той даты, как с застройщиком рассчитались по ДДУ, идет срок владения квартирой. Через 5 лет ее можно продать без НДФЛ, а если это единственная квартира, то через 3 года.

Для единственной квартиры должны соблюдаться такие условия: на дату продажи в собственности не должно быть другого жилья, кроме жилья, приобретенного за 90 дней до продажи.

Если квартира по этим признакам – единственная и приобретена до ДДУ, то через 3 года после расчета с застройщиком ее можно продать без НДФЛ.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.